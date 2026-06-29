ФСБ предотвратила поджог синагоги в Ярославле

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили поджог синагоги в Ярославле и задержали злоумышленника. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Задержанный оказался сторонником международной террористической организации. Он действовал по указаниям куратора из Сирии, получая их через интернет.

Террорист приобрел ингредиенты для изготовления зажигательной смеси. Состав он планировал разлить по бутылкам и забросать ими синагогу.

После совершения теракта преступник намеревался выехать в Сирию, сообщили правоохранители.

Ранее российские силовики ликвидировали полковника украинской военной разведки Рустема Фахриева. Он был приверженцем экстремистской организации и пытался совершить теракт в Крыму.