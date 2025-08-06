Пресечение мошеннической схемы с хищением крупного нефтекомплекса на Северном Кавказе сняли на видео. Кадры показала пресс-служба ЦОС ФСБ.
Речь идет о попытке хищения у государства Дагестанского государственного предприятия по перевалке и обеспечению нефтепродуктами «Дагнефтепродукт».
На кадрах видно, как спецназ высадили с вертолета у компании для обеспечения следственных действий. Силовики обнаружили крупные денежные суммы наличными и оружие.
МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Правоохранители арестовали имущество фигурантов на три миллиарда рублей.
Содержание общественных пространств проверили в Электрогорске
В ГД хотят платить россиянам, чьим детям не хватило мест в детсадах
Сотрудники МЧС провели игровую программу для детей в Воскресенске
«Возможность свободно передвигаться всем». Воробьев — о создании безбарьерной среды в Подмосковье
ФСБ показала высадку спецназа на «Дагнефтепродукте»
«Дагнефтепродукт» перешел под контроль государства
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте