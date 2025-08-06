ФСБ показала высадку спецназа на «Дагнефтепродукте»

Пресечение мошеннической схемы с хищением крупного нефтекомплекса на Северном Кавказе сняли на видео. Кадры показала пресс-служба ЦОС ФСБ.

Речь идет о попытке хищения у государства Дагестанского государственного предприятия по перевалке и обеспечению нефтепродуктами «Дагнефтепродукт».

На кадрах видно, как спецназ высадили с вертолета у компании для обеспечения следственных действий. Силовики обнаружили крупные денежные суммы наличными и оружие.

МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Правоохранители арестовали имущество фигурантов на три миллиарда рублей.