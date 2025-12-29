ФСБ опубликовала кадры задержания бывшего губернатора Тамбовской области

При обыске у него нашли четыре автомобиля, в том числе старинные Jaguar и «Волгу», а также мотоцикл.

По данным следствия, Егоров регулярно брал взятки у тамбовских бизнесменов за покровительство и помощь в продвижении. В общей сложности он получил не менее 80 миллионов рублей. Против экс-губернатора, а также двух его посредников — Александра Соломатина и Сергея Аганова — возбудили уголовное дело, Басманный суд отправил их под стражу.

Одним из фигурантов дела, по данным Следственного комитета, может стать гендиректор АО «Газпром газораспределение Тамбов» и ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Роман Стефанов.