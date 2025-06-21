ФСБ изъяла на Кубани контрафактный табак

Правоохранители накрыли подпольные табачные цеха на Кубани и изъяли контрафактную продукцию на сумму, превышающую один миллиард рублей. Об этом со ссылкой на УФСБ сообщило РИА «Новости» .

По его данным, подпольные цеха располагались в Краснодаре, станицах Васюринской Динского района и Роговской Тимашевского района. Сотрудники ФСБ изъяли более трех миллионов пачек сигарет, десятки тысяч тонн табака и опасных компонентов.

Табачные цеха находились в том числе под землей и действовали около двух лет. Благодаря им злоумышленники поставляли продукцию сомнительного качества в точки по всей стране.

«Представляется очевидным, что столь масштабные подпольные производственные линии не могли успешно развиваться без покровительства и попустительства со стороны коррумпированных чиновников высокого уровня», — добавили в УФСБ.

Ранее силовики задержали в Херсонской области торговцев нелегальным алкоголем. Злоумышленники сбывали контрафактное спиртное в особо крупных размерах.