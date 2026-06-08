ФСБ и СК пресекли финансирование онлайн-казино

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета пресекли деятельность организованного преступного сообщества, которое обеспечивало финансирование онлайн-казино. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦОС ФСБ и официального представителя СК Светлану Петренко.

Правоохранители задержали 24 человека, еще восьмерых объявили в розыск.

«Пресечена противоправная деятельность организованного преступного сообщества, контролировавшего на территории России работу сервисной платформы финансовых операций в сети Интернет в интересах онлайн-казино, работа которых в российской юрисдикции запрещена», — говорится в сообщении .

Члены группировки обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх в онлайн-казино с последующим перечислением денег в адрес казино.

Ранее жителя Санкт-Петербурга приговорили к 18 годам колонии строгого режима за попытку перейти государственную границу в Белгородской области для вступления в ряды террористической организации.