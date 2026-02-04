ФСБ и ФСИН сорвали теракт в колонии на Кубани

В Краснодарском крае предотвратили теракт в колонии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ФСБ и ФСИН.

Теракт планировал осужденный выходец из Центрально-Азиатского региона 1980 года рождения. Его уже задержали и изъяли орудие нападения.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый, отбывая наказание в указанном пенитенциарном учреждении, планировал осуществить террористический акт путем убийства сотрудников исправительной колонии», — заявили в ведомстве.

В результате случившегося никто не пострадал, ущерба имуществу тоже не нанесли. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о подготовке к теракту.

Ранее в Уфе предотвратили теракт в отделе полиции. Двое приезжих из Центральной Азии участников запрещенной в России террористической организации собирались напасть на правоохранителей. Разведали местность, закупили оружие и материалы для взрывчатки. Однако осуществить задуманное не удалось. Силовики быстро задержали злоумышленников. Один из них начал отстреливаться, его пришлось ликвидировать.