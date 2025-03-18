Дела о растратах при возведении курских укреплений будут расследовать в Москве

Пять уголовных дел, возбужденных из-за махинаций при строительстве оборонительных сооружений в Курской области, объединили и передали в центральный аппарат МВД. Для их расследования сформируют следственно-оперативную бригаду. Об этом сообщил «Коммерсант» .

По данным правоохранителей, дела, связанные с мошенничеством, растратой и другими нарушениями при строительстве сооружений на границе с Украиной, связаны между собой.

Также преступления совершали в других регионах. Исполнителями выступают руководители «Корпорации развития Курской области» и другие чиновники. В Генпрокуратуре посчитали, что расследование должны вести на межрегиональном уровне.

«Дела будут объединены, а для их расследования сформирована следственно-оперативная бригада. Действия обвиняемых она может квалифицировать по более тяжкой статье УК — об организации преступного сообщества или участии в нем», — уточнили авторы публикации.

На строительство оборонительных сооружений из федерального бюджета выделили 19,4 миллиарда рублей. Помимо других построек должны были возвести «зубы дракона» — заграждения из бетона, а также огневые точки и опорные пункты.

Подрядчик договаривался с исполнителями, которые не выполняли задачи. Например, при строительстве «зубов дракона» должны были использовать бетон марки М500, который отличается особой прочностью и применяется при строительстве мосток и многоэтажек. В итоге заграждения сделали из М200 — эта марка больше подходит для малоэтажных домов и фундаментов, заключил источник газеты.