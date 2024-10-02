Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дали друг на друга изобличающие показания

РИА «Новости»: обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» сдают друг друга

Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» дают изобличающие показания друг на друга. Об этом говорится в судебных материала, которые оказались в распоряжении РИА «Новости» .

Дача таких показаний стала причиной дальнейшего содержания обвиняемых под стражей. Если фигуранты окажутся на свободе, они могут начать угрожать друг другу и свидетелям.

«У следствия имеются достаточные основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, может координировать свои действия с соучастниками преступления», — следует из документа.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Боевики ворвались в концертный зал перед выступлением группы «Пикник» и открыли огонь по зрителям. Затем террористы подожгли помещение, 145 человек погибли.

Всех пострадавших при атаке на «Крокус», которые находились в больницах, выписали. Об этом 22 сентября сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.