Фигуранты дела о хищении у Минобороны лишились счетов и активов | 360°

Криминал 04 мая 2024, 14:19 Фигуранты дела о хищении у Минобороны лишились счетов и активов «Коммерсант»: у фигурантов дело о хищении у Минобороны конфисковали землю РИА «Новости»

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У фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Министерству обороны арестовали счета и активы. Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным следствия, заплаченные за бронежилеты бюджетные средства ушли на покупку акций и долей целого ряда компаний, бизнес-центра в Москве и участков в Подмосковье.

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«Кроме того, бюджетные средства переведены на два десятка частных счетов», — заявили авторы материала.

Всего ООО «ГК „Пикет“» получило от Минобороны два миллиарда рублей. СКР собирается предъявить гендиректору Андрею Есипову, финансовому директору Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко обвинение в отмывании средств. У фигурантов конфисковали земельные участки.

В апреле в Ингушетии задержали участников организованной преступной группы по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму свыше миллиарда рублей. Деньги выделили для реализации мер поддержки семей с детьми.