Фигуранты дела Долиной рассказали, как оказались должниками

Суд обязал нескольких фигурантов дела о квартире певицы Ларисы Долиной вернуть ей крупные суммы денег. Об этом сообщил RT .

Фигуранты рассказали, что их подставили мошенники, которые получили доступ к картам. По их словам, злоумышленники похитили деньги, после чего адвокаты Долиной добились взысканий не с самих преступников, а с владельцев этих счетов.

Следствие выяснило, что аферисты использовали таким образом карты десяти человек.

Один из фигурантов — житель Оренбургской области — рассказал изданию, что узнал о долгах через «Госуслуги». Суд обязал мужчину вернуть певице 4,5 миллиона рублей как «неосновательное обогащение».

Мошенники также задействовали для аферы карту таксиста, который умер 2 августа 2024 года. Его отец сообщил, что узнал о причастности сына к делу Долиной из прессы. В судебных материалах говорилось, что таксист якобы получил от артистки 15 миллионов рублей.

Самую крупную сумму суд взыскал с 21-летнего жителя Тольятти. Без учета процентов и госпошлин она составила 13,5 миллиона рублей.

Ранее в рамках уголовного дела о квартире Долиной провели судебную политологическую экспертизу. Это исследование помогает выяснить обстоятельства, связанные с нарушениями закона в политической сфере.