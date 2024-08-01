Фигурантов дела «Военторга» попросили арестовать

Следствие попросило суд арестовать фигурантов дела «Военторга» о хищении денег при выполнении бюджетных контрактов для Минобороны. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Ходатайство об аресте фигурантов направили в Мещанский районный суд.

О возбуждении уголовного дела стало известно накануне. По данным ведомства, руководитель «Военторга», заключив контракт с Минобороны о поставках армейских несессеров, вместе с сообщниками закупил их через подконтрольные организации и поставил в войска по значительно завышенной цене. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее бывшему замминистра обороны генералу Дмитрию Булгакову предъявили обвинение в поставке армейских пайков по завышенной цене. Ущерб от его действий оценили в 1,3 миллиарда рублей.