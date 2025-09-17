Фигурантов дела об отравлении шаурмой в 2023 году в Москве признали виновными

Суд в Москве признал виновными фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Приговор вынесли признали повару, поставщику мяса, предпринимателю, генеральному директору и его заместителю в «Бистро-24» на улице Софьи Ковалевской в Москве. В 2023 году 53 человека получили пищевое отравление, а у 30 их отравившихся диагностировали сальмонеллез.

В зависимости от роли и степени участия признаны виновными по статьям УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Организация незаконной миграции». Все фигуранты занимались доставкой, изготовлением и продажей некачественных продуктов, о чем им было известно.

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов предложил установить ГОСТ для шаурмы. Документ устанавливает перечень ингредиентов, а также требования к помещению, оборудованию и квалификации персонала.