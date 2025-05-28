Омбудсмен Миронов призвал сделать ГОСТ для шаурмы обязательным

В фастфуде 95% отравлений связаны с шаурмой. ГОСТ для блюда нужно не просто принять, но и ввести в нормативную базу для обязательного применения. Об этом заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в беседе с ИА НСН .

Продажа шаурмы вскоре будет осуществляться по единым стандартам. Документ устанавливает не только перечень ингредиентов, обязательных для включения в блюдо, но и требования к помещению, оборудованию и квалификации персонала. Комментируя инициативу, Миронов подчеркнул позитивность идеи, но обозначил важный нюанс.

«К сожалению, ГОСТ не является обязательным к исполнению. Это все-таки базовая вещь, на которую надо ориентироваться. Сказать, что это норма или закон, мы не можем», — высказался специалист.

Эксперт выразил надежду, что после внесения соответствующих поправок стандарт обретет юридическую силу и станет обязательным для исполнения.