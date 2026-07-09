Фигурантов дела о незаконном отчуждении санатория «Русь» осудили на 8 и 11 лет

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор по делу о незаконном отчуждении имущественного комплекса санатория «Русь» стоимостью более трех миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России .

По данным ведомства, в 2017 году председатель организации «Инвалиды войны» Андрей Чепурной при содействии гендиректора АНО «Центр медицинской и социальной реабилитации ветеранов войн „Ветеран — Русь“ Валерия Белялова организовал незаконную передачу комплекса санатория, включавшего 48 объектов недвижимости в Рузском районе Подмосковья.

Суд признал обоих виновными по ряду статей, включая покушение на растрату в особо крупном размере, растрату и покушение на мошенничество. Чепурного приговорили к 11 годам колонии общего режима и штрафу 1,9 миллиона рублей, Белялова — к восьми годам колонии и штрафу 955 тысяч рублей.

Ранее суд в Москве заочно приговорил бывшего замглавы госкорпорации «Роснано»Андрея Малышева к 12 годам.