Фигурантов дела о хищении средств ГОЗ на Десятом подшипниковом заводе арестовали

Первые аресты обвиняемых в хищении бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа на Десятом подшипниковом заводе прошли в 235-м гарнизонном военном суде. В следственный изолятор отправились входившие в сговор с руководством предприятия и начальником военного представительства Минобороны Алексей Кулешов и Роман Волков. Об этом сообщила пресс-служба СК .

В ведомстве уточнили, что по делу уже арестовали бывшего директора по экономике и финансам предприятия Николая Борисова и начальника 547-го военного представительства Минобороны Андрея Сухомлина.

Меру пресечения пока не получили действующий генеральный директор завода Александр Дьяченко, а также входившие в преступную группу Роман Волков и Феликс Захарцов.

По данным следствия, с 2020 по 2021 год в рамках выполнения государственного оборонного заказа завод заключил контракт на поставку подшипников на сумму не менее 1,5 миллиарда рублей.

Криминалисты установили, что Борисов, при участии остальных обвиняемых, через завышение цен и подделку документов похитил более 800 миллионов рублей, причинив государству ущерб в особо крупном размере.

По ходатайству следствия, суд отправил под стражу Кулешова и Волкова. По остальным фигурантам следователи продолжили работу. Вопрос об избрании им меры пресечения решится в ближайшее время.

Бывшего директора по экономике и финансам Десятого подшипникового завода Николая Борисова задержали 16 января. Тогда же ему предъявили обвинение в хищении денег и мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. Тогда же его отправили под стражу.