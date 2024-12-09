Фигурантам дела о хищении при закупке машин для ГАИ вынесли приговор в Москве

Замоскворецкий суд Москвы приговорил фигурантов дела о хищении более 1,1 миллиарда рублей при закупке автомобилей Skoda Octavia для Госавтоинспекции к лишению свободы сроком до 7,5 лет колонии. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Признать Кузьменко виновным <…> назначить наказание в виде сети лет шести месяцев колонии общего режима», — огласила приговор судья.

Евгений Никитенко и Денис Давыдов получили по семь лет лишения свободы, а Елена Яковлева — шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Всех осужденных взяли под стражу прямо в зале суда.

По данным следствия, в 2019 году Никитенко обратился к Кузьменко и Давыдову с предложением поставить четыре тысячи машин для нужд Госавтоинспекции. Сообщники организовали формальное проведение девяти тендеров, все из которых выиграло «Движение» Кузьменко.

Затем, вместе с Яковлевой, они привлекли ведущих представителей автомобильного бизнеса, которые не знали о преступных намерениях фигурантов. В результате обвиняемым удалось похитить из бюджета 1,1 миллиарда рублей.

Также было установлено, что еще в 2019 году подсудимые разработали схему хищения бюджетных средств путем завышения цен на комплектующие для автомобилей. Расследование по этому делу началось в 2021 году.

Ранее в Москве задержали 10 лжеюристов, обманувших более 100 человек. Злоумышленники организовали кол-центр, где предлагали консультации по юридическим вопросам. Они уверяли, что имеют связи в государственных органах, и обещали успешно решить различные проблемы.