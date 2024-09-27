Фигуранта дела о некачественном снабжении армии в 2022 году отправили в СИЗО

Главу проекта ООО «Сибирская навигационная компания» Владислава Пыльского, обвиняемого в крупном мошенничестве в составе организованной группы, отправили в СИЗО по ходатайству военных следователей. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

По данным следствия, в 2022 году Пыльский вместе с соучастниками поставил в ВС России продукцию военного назначения, которая не соответствовала техническим требованиям и потребностям заказчика.

«Преступными действиями Пыльского и других фигурантов государству причинен ущерб на сумму 164 миллиона рублей», — подчеркнули в ведомстве.

Пыльского задержали и отправили под арест. На денежные средства Сибирской навигационной компании на сумму 164 миллиона рублей наложили арест.

Расследование дела продолжается.