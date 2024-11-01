Фигурант дела о теракте на Крымском мосту задолжал почти полмиллиона рублей

Обвиняемый по делу о теракте на Крымском мосту Александр Былин задолжал почти 500 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на базу данных судебных приставов.

Былин является предполагаемым получателем груза взорвавшейся фуры. Его долг по кредитным платежам оценили в более чем 40 тысяч рублей.

Также приставы намерены взыскать материальный ущерб — почти 450 тысяч, сборы и налоги. В общей сложности обвиняемый задолжал 474 666 рублей.

В середине октября 2024 года по делу о теракте на Крымском мосту следствие объявило в розыск гражданина Грузии Александра Инасаридзе и украинца Сергея Андрейченко.

Атака на Крымский мост произошла 8 октября 2022 года. На переправе взорвался грузовик, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава и произошло частичное обрушение моста.