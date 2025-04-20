Фигурант дела о похищении площадей ТЦ «Галерея Водолей» в Москве отправился на СВО

Адвокат Константин Скрыпник, проходящий в качестве обвиняемого по делу о хищении площадей московского торгового центра «Галерея Водолей», заключил контракт с ВС России и отправился в зону спецоперации. Об этом сообщил ТАСС .

«Рассмотрение уголовного дела Скрыпника приостановлено в связи с заключением им контракта с Минобороны и убытием к месту службы», — отметили в Симоновском суде Москвы.

Адвоката подозревали в двух эпизодах покушения на мошенничество в особо крупном размере. По версии обвинения, он вместе с сообщниками подделал документы, чтобы выдать себя за владельца площадей ТЦ «Галерея Водолей», якобы купленных им в 2014 году.

Скрыпника объявили в розыск летом 2020 года. Правоохранители задержали его в 2022-м. Признать свою вину адвокат отказался.

Ранее в Нижегородской области 52-летнего предпринимателя обвинили в хищении государственных средств на 2,3 миллиона рублей. По статье о мошенничестве ему грозит до 10 лет лишения свободы.