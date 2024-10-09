Фигурант дела о наркотиках сбежал из суда в Казани после приговора

Представший перед Московским районным судом Казани обвиняемый в распространении наркотиков сбежал после вынесения приговора. Об этом со ссылкой на источники сообщил «Татар-информ» .

По данным издания, беглецу 30 лет, и его зовут Станислав Стародубцев. Суд признал мужчину виновным по делу о наркотиках и приговорил к восьми месяцам лишения свободы.

Стародубцев решил не расставаться со свободой и сбежал во время подписания необходимых документов. На поиски осужденного беглеца отправили сотрудников правоохранительных органов.

В середине сентября неудачную попытку побега от силовиков совершил генеральный директор компании «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков.

Он проходит подозреваемым в хищении одного миллиарда рублей у Минобороны. Как сообщали СМИ, узнав о приходе правоохранителей, предприниматель убежал из квартиры на крышу дома, откуда его пришлось снимать сотрудникам СОБР.