Фигурант дела миллиардера Сулейманова скончался после задержания

Абакар Дарбишев скончался после задержания по делу миллиардера Сулейманова

После задержания в Москве скончался Абакар Дарбишев, фигурант уголовного дела в отношении миллиардера Ибрагима Сулейманова. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что смерть наступила в результате острого сердечного приступа после проведения следственных действий. Незадолго до задержания оперативники провели обыски у подозреваемого.

«Незадолго до задержания у него прошли обыски», — уточнил собеседник агентства.

Ранее московские силовики также задержали самого Сулейманова. По версии следствия, он причастен к убийству экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году.