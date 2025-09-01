ФАС выявила картель почти на миллиард рублей
ФАС выявила в России медицинский картель на 949 миллионов рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о выявлении признаков медицинского картеля на сумму 949 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.
Незаконное соглашение действовало в Москве, Северной Осетии, Ростовской и Свердловской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.
Картель, по версии ФАС, могли организовать ООО «МегаМед Корпорэйшн», ООО «РУС» и индивидуальный предприниматель. Сейчас их действия проверяются на предмет заключения антиконкурентного соглашения.
Если вина будет доказана, участникам картеля грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП.
