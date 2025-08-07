ФАС предлагает продлить возможность заключения соглашений о стабилизации цен

Речь идет о временных ценовых соглашениях между региональными органами власти и хозяйствующими субъектами, заключаемых в рамках постановления Правительства РФ №662 По состоянию на август 2025 года такие соглашения действуют в 70 регионах страны с участием 259 производителей, 63 оптовых организаций, 13 098 организаций торговли, 161 аптечной сети и 3 сетей автозаправочных станций.

Этот инструмент направлен на улучшение ценовой ситуации на потребительском рынке и повышение доступности товаров для граждан. Практика показывает, что в регионах, где действуют соглашения, наблюдается положительный эффект в сравнении динамики цен с регионами, в которых они не заключались.



В связи с тем, что срок действия постановления Правительства РФ №662 истекает в мае 2026 года, ФАС России предлагает продлить его до 31 декабря 2029 года. Соответствующий проект постановления Правительства РФ* размещен на официальном портале (https://regulation.gov.ru/projects/158781) проектов нормативных правовых актов.