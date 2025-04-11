«Фантазии девочек». Адвокат семьи Хачатуряна не согласился с выводами следствия

Бутырский суд Москвы приступил к прению сторон по делу убитого бизнесмена Михаила Хачатуряна о причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над тремя дочерьми. В беседе с 360.ru представитель потерпевшей стороны Георгий Чугуашвили объяснил, почему семья не согласна с выводами следствия.

Сторона гособвинения выступила с требованием признать Хачатуряна виновным и прекратить уголовное преследование в связи с его смертью, без права на реабилитацию. По словам Чугуашвили, родственники Хачатуряна не согласны с выводами судебного следствия.

«На судебном заседании мы доказали, что это вообще не соответствует действительности. Это не нашло своего подтверждения. Все это фантазии девочек, чтобы избежать ответственности или смягчить себе наказание», — отметил он.

Прислушался ли суд к позиции защиты Хачатуряна, как заявил адвокат, станет понятно, когда огласят окончательный приговор. Чугуашвили добавил, что сторона защиты настаивает на том, чтобы Хачатуряна оправдали как человека, не совершавшего насилия над девочками, в котором его обвиняют.

«Он не совершал эти действия. Это вообще абсолютно бездоказательно и голословно. Следовательно, он должен быть оправдан», — резюмировал адвокат.

Сестры Хачатурян убили своего отца 27 июля 2018 года. Девушки заявили, что он причинял им физические и психические страдания. В марте 2021 года в отношении Михаила Хачатуряна завели дело о насильственных действиях сексуального характера и истязании.