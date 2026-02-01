«Это так и есть». Трепова признала совершенный ею теракт самым большим злом для многих людей

Дарья Трепова, осужденная на 27 лет колонии за теракт в кафе Санкт-Петербурга, при котором погиб военкор Владлен Татарский, публично извинилась перед пострадавшими. Свое обращение она записала в рамках фильма-расследования «Россия 1» .

«Что бы я ни сказала, людям не вернется здоровье, которое они потеряли. Не вернется близкий, которого они потеряли. <…> Я бы хотела попросить у них прощения настолько, насколько это возможно», — сказала Трепова.

Она добавила, что любые слова не изменят отношение людей: они будут видеть человека, причинившего самое большое зло в их жизни.

«Я даже не хочу, чтобы они думали по-другому, потому что это так и есть», — подчеркнула Трепова.

Теракт произошел 2 апреля 2023 года во время творческой встречи Татарского, когда подаренная ему статуэтка взорвалась.

Суд признал Трепову виновной в теракте, перевозке взрывчатки и подделке документов. Помимо срока, ей назначили два года ограничения свободы и штраф в 600 тысяч рублей. Приговор вступил в силу в мае 2024 года. Взрыв унес жизнь Владлена Татарского, более 50 человек получили ранения.

Трепова дала интервью журналисту Андрею Медведеву в рамках документальной программы «Предательство» на телеканале «Россия 1».