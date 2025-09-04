Депутат Крупник предложил ввести наказание за злоупотребление медицинской помощью

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой о введении ответственности для пациентов, которые злоупотребляют медицинской помощью и препятствуют работе медперсонала. Копия обращения, адресованная министру здравоохранения Михаилу Мурашко, появилась в распоряжении сайта RT .

По словам парламентария, медицинские работники отмечают тенденцию, при которой некоторые пациенты воспринимают вызов скорой помощи как свое особое право.

«При котором они вправе выбирать состав бригады, вмешиваться в работу врачей и при необоснованном несогласии с официальными медицинскими протоколами оказывать сопротивление вплоть до оскорблений или рукоприкладства», — подчеркнул Крупник.

Такие случаи фиксируются и в стационарах, и в поликлиниках, добавил депутат.