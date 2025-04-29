«Если ты закричишь, то я тебя ударю». В Уяре пьяный мужчина пытался похитить ребенка

В Красноярском крае пьяный мужчина угрожал ребенку и попытался его похитить

В Уяре Красноярского края возбудили уголовное дело о похищении ребенка. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомство обратилась жительница Уярского района, ее девятилетнего сына пытался похитить неизвестный. Мальчик играл в песочнице возле своего дома с друзьями. К компании подошел пьяный 36-летний житель, угостил ребят сладостями и предложил мальчику проводить его до дома своей знакомой.

«Получив отказ последовать вместе с ним, мужчина схватил второклассника за руку и пригрозил: „если ты закричишь, то я тебя ударю“. Напуганный ребенок не смог оказать сопротивление, и дебошир, продолжая удерживать за руку, повел его за собой», — сообщили в прокуратуре.

На крик оставшихся детей вышел сосед, который догнал и отбил мальчика у похитителя. Последний кричал, что это его ребенок. По факту случившегося завели уголовное дело.

Ранее в Москве телефонные мошенники инсценировали похищение 11-летнего мальчика. У его родителей требовали выкуп в размере трех миллионов рублей.