Еще шестеро участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили срок

Суд дал участникам беспорядков в Махачкале сроки до восьми лет колонии

В Краснодарском крае вынесли приговор еще шестерым участникам массовых беспорядков в международном аэропорту Махачкала. Об этом сообщила объединенная пресс-служба региональных судов общей юрисдикции.

Суд огласил приговоры в отношении Магамеда Гаджиева, Рузвельта Тагирова, Башира Магамедалиева, Алибега Рамазанова, Магамеднаби Шайхсламова и Шамила Гаджиева.

Мужчин признали виновными в участии в массовых беспорядках с применением насилия и неисполнении требований по соблюдению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Суд установил, что подсудимые 29 октября 2023 года принимали участие в массовых беспорядках на территории международного аэропорта. Причиной акций стало прибытие в аэропорт из Тель-Авива самолета с находящимися на борту гражданами Израиля.

Суд назначил фигурантам наказания от 4,5 до восьми лет в колониях общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Несколько дней назад срок по делу о беспорядках в аэропорту получили еще семь человек.