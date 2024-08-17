Еще одного фигуранта дела о покушении на Прилепина объявили в розыск

Следствие установило еще одного фигуранта дела о покушении на Прилепина

Фото: РИА «Новости»

Правоохранители установили сообщника диверсанта Александра Пермякова, который проходит в качестве подозреваемого по делу о покушении на общественного деятеля и писателя Захара Прилепина. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«Устанавливаем участие и роль каждого, кто причастен к этому покушению. Одного из фигурантов уже установили, его объявили в розыск», — сказал он.

Собеседник добавил, что против установленного следствием сообщника, как и других подельников Пермякова материалы выделили в отдельное производство. Другие детали дела пока что неизвестны.

Пермякову предъявили обвинение по шести статьям Уголовного кодекса: приобретении поддельных документов, незаконном изготовлении взрывных устройств, незаконном обороте взрывчатых веществ, незаконном хранении оружия, обучения в целях осуществления террористической деятельности и совершении теракта.

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