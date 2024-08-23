Эмираты выдали гражданина России Зулумхана Жамалулаева, обвиняемого в убийстве

Объединенные Арабские Эмираты экстрадировали обвиняемого в убийстве в Дагестане Зулумхана Жамалулаева. Об этом сообщила Генпрокуратура России в Telegram-канале .

«Очередной беглец — фигурант уголовного дела, который больше года скрывался за границей, под конвоем возвращается домой», — написали в ведомстве, приложив фото подозреваемого.

Правоохранители отметили, что компетентные органы ОАЭ удовлетворили запрос об экстрадиции Жамалулаева. Мужчину уже доставили в Россию. Прокуратура опубликовала видео с трапом самолета, по которому вышел фигурант. После выхода его сразу отправили в автозак.

По данным следователей, в мае прошлого года Жамалулаев на почве долгов зарезал водителя машины, в которой находился, и скрылся с места ЧП. Потерпевший умер в больнице. Нападавшему заочно избрали меру пресечения в виде ареста. В ноябре 2023-го его объявили в международный розыск.

Ранее из Бразилии экстрадировали россиянку Веронику Лебедеву. Ее обвинили в мошенничестве более чем на 67 миллионов рублей.