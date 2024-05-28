«Елена погасить ничего не может». Адвокат прокомментировала дело против Блиновской

Адвокат Сальникова: в бюджет зачислили изъятые у Блиновской 140 миллионов рублей

В российский бюджет зачислили около 140 миллионов рублей, изъятых ранее у блогера Елены Блиновской. Об этом 360.ru сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.

«Елена погасить ничего не может — она под стражей. Удовлетворено ходатайство о зачислении в бюджет изъятых денежных средств, поэтому получается примерно 140 миллионов рублей», — пояснила правозащитница.

Сальникова добавила, что рассчитывала на смягчение приговора. На заседании Блиновская выразила надежду, что суд согласится отправиться ее под домашний арест.

Она попросила суд о пересмотре меры пресечения, чтобы вернуться к своим четырем детям. Автору «Марафона желаний» за четыре месяца удалось всего лишь раз поговорить с ними в течение 15 минут.