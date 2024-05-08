Жительница Удмуртии получила 8 лет тюрьмы за убийство сожителя | 360°

Происшествия 08 мая 2024, 13:50 Жительница Удмуртии получила 8 лет тюрьмы за убийство сожителя

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В Удмуртии прошел суд над 34-летней жительницей Балезинского района, которую обвинили в убийстве сожителя. Об этом написал сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества региона.

В августе 2023 года молодые люди поссорились во время застолья. В какой-то момент подсудимая взяла кухонный нож и ударила им потерпевшего в грудь. Мужчина скончался на месте от полученной травмы.

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Женщину признали виновной в убийстве, приговорив ее к восьми годами лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.