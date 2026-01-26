Двух жителей ХМАО задержали за похищение человека и вымогательство

Сотрудники полиции в Лангепасе задержали двух местных жителей, которых подозревают в похищении человека и вымогательстве. Предварительно, мужчины удерживали потерпевшего и требовали у него деньги. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«Лангепасским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Лангепаса 2003 и 2002 годов рождения. Им предъявлено обвинение по статьям "похищение человека" и "вымогательство"», — говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным следствия, 16 января 2026 года подозреваемые заставили 38-летнего мужчину сесть в автомобиль, где применили к нему физическую силу и потребовали отдать деньги, которые, по их мнению, он им был должен. Затем потерпевшего незаконно удерживали в квартире, а позже перевезли в Сургут против его воли.

Через четыре дня преступники снова избили мужчину и потребовали деньги. Однако полицейские успели вмешаться, спасти пострадавшего и задержать нападавших.