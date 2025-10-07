Экс-замминистра спорта Красноярского края отделался условкой за мошенничество

В Красноярском крае вынесли приговор бывшему первому заместителю министра спорта Роману Сотникову, обвиняемому в мошенничестве. Ему назначили наказание в виде пяти лет условного лишения свободы, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Следователи установили, что в 2020 году Сотников, будучи гендиректором АО «Платинум Арена», узнал, что комплекс нуждается в обслуживании систем безопасности. Он придумал план присвоения средств, выделенных на эти цели, и предложил своему знакомому стать исполнителем схемы.

Освободив свою должность преемнику и перейдя на пост первого замминистра спорта, Сотников стал координировать действия сообщника. Похитить в общей сложности удалось не меньше 2,3 миллиона рублей.

Подсудимый признал вину и возместил ущерб. Помимо пяти лет условного срока, суд назначил Сотникову испытательный срок в четыре года.

