Экс-замминистра просвещения России Грибова отправили в СИЗО

Тверской суд принял решение об аресте экс-замминистра просвещения России Дениса Грибова по делу о крупном хищении. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Грибову меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в материале.

Правоохранители задержали экс-чиновника в одном из аэропортов Москвы, когда тот прилетел из-за рубежа.

По версии следствия, задержанный вместе с сообщниками похитил более 54 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие профессионального образования. Участники сговора заключили госконтракт для проведение стажировок педагогов, но никаких мероприятий не проводили. Деньги они присвоили себе.

В настоящее время задержали трех участников коррупционной схемы. Уголовное дело завели по статье о мошенничестве. Расследование продолжается.