Бывшего замминистра просвещения задержали в Москве по делу о хищениях

Сотрудники полиции задержали бывшего заместителя министра просвещения России по подозрению в многомиллионном хищении средств из бюджета. Как сообщила пресс-служба МВД, экс-чиновника правоохранители задержали в одном из московских аэропортов, когда тот прилетел из-за границы.

По версии следствия, задержанный вместе с бывшим проректором подведомственного министерству института, а также руководителем и сотрудником компании, ответственной за подготовку кадров, похитили более 54 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие профессионального образования.

Участники сговора заключили госконтракт для проведение стажировок педагогов в рамках федеральной программы. Но никаких мероприятий проводить не стали, а для отчета представили поддельные документы. Деньги злоумышленники разделили между собой.

Московские следователи завели уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого задержали трех участников коррупционной схемы. Сейчас они находятся под арестом. Уехавшего из России заместителя министра обвинили заочно и объявили в федеральный розыск. После возвращения его задержали в аэропорту. Имени задержанного бывшего чиновника в ведомстве не назвали.

Ранее начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко сообщил об уголовном деле о хищениях на сумму более 600 миллионов рублей против бывшего заместителя директора департамента военного имущества министерства обороны. Представитель МВД добавил, что деньги предназначались на реализацию инфраструктурного проекта.