Экс-замминистра просвещения Раковой сменили срок на условный

Московский городской суд заменил реальное наказание условным осужденной на пять лет бывшему заместителю министра просвещения Марине Раковой. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Судебная коллегия по уголовным делам постановила изменить приговор районного суда в отношении Раковой М. Н. Считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком на пять лет. В остальной части приговор оставить без изменения», — указали в инстанции.

Никулинский суд Москвы в марте приговорил Ракову к пяти годам колонии общего режима в рамках уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. До вступления приговора в силу ее оставили на свободе. Бывший ректор Московской высшей школы экономических и социальных наук («Шанинки») Сергей Зуев по этому же приговору получил четыре года условно.

В деле также фигурировали гражданский муж Раковой Артур Стеценко, юрисконсульт «Шанинки» Кристина Крючкова, экс-проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Иван Федотов, бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Максим Инкин и Евгений Зак. Все они получили условные сроки от трех до четырех с половиной лет.