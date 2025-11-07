Директора департамента Минпромторга Кузнецова задержали в Москве

Правоохранители задержали директора департамента машиностроения топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Минпромторга Михаила Кузнецова. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве.

В Минпромторге подтвердили факт задержания Кузнецова, отметив, что сейчас министерство тесно взаимодействует с правоохранительными органами и оказывает всяческое содействие.

Другие детали по задержанию Кузнецова не раскрывались. Пока неизвестно, в рамках какого дела проводятся следственные действия.

По данным РБК, директор департамента стал подозреваемым по делу о коррупции. Кузнецов также работал в Минэнерго, компаниях «Русский уголь», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть».

Ранее суд приговорил замминистра цифрового развития Максима Паршина к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 315 миллионов рублей. Чиновника признали виновным в получении взятки.