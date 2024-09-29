Экс-замминистра обороны Иванова могут обвинить в создании ОПС

ТАСС: в деле экс-замглавы МО Иванова может появиться обвинение в создании ОПС

В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова, которому вменили взяточничество, может появиться новое обвинение, связанное с организацией и участием в организованном преступном сообществе (ОПС). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Конструкция обвинения в рамках расследования уголовного дела по всем признакам попадает под статью 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе)», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, вероятность появления нового обвинения в деле Иванова велика. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы и штрафом до 5 миллионов рублей.

Экс-замминистру вменили взяточничество в виде услуг при проведении подрядных и субподрядных работ по госконтрактам. Адвокат Мурад Мусаев заявил, что речь идет о взятке в один миллиард рублей. Иванов своей вины не признал.

Ранее Басманный суд Москвы отказался отпустить заместителя министра под домашний арест. Всем фигурантам дела продлили содержание в СИЗО на три месяца.