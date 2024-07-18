Экс-замминистра обороны Иванов не стал сотрудничать со следствием

Фото: РИА «Новости»

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, который стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере, отказался от сделки со следствием. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Иванов отклонил сделку со следствием и отказался заключать досудебное соглашение о сотрудничестве», — отметили в сообщении.

Также Иванов свою вину в получении взятки не признает. Защита экс-замминистра не стала комментировать ситуацию, объяснив это подпиской о неразглашении тайны предварительного следствия.

Ранее экс-заместителю минобороны России Иванову продлили арест до 23 сентября. Решение огласил Басманный суд Москвы. Под стражей остался и предполагаемый подельник Иванова Сергея Бородина.

Правоохранители задержали бывшего замминистра 23 апреля по делу о получении взяток в особо крупном размере. Он курировал в Минобороны работу военно-строительного комплекса.

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