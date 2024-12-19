Экс-замминистра обороны Булгакова обвинили в создании преступной группы

Экс-заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, которого обвинили в мошенничестве, организовал преступную группу. Об этом сообщило РИА «Новости».
Журналисты ознакомились с судебными документами. В них написано, что Булгаков создал и возглавил банду, в состав которой вовлек знакомых и неустановленных лиц.
Ранее Басманный суд Москвы продлил Булгакову арест до 25 марта. Также меру пресечения продлили другим участникам дела — генеральному директору ООО «Нева-Балт СПб» Герману Яковлеву и военному пенсионеру Геннадию Селезневу. До этого суд арестовал счета Булгакова и его супруги.
Бывшего замминистра арестовали в июле 2024 года. Его подозревают в мошенничестве на более чем 49 миллионов рублей. Обвиняемый не признал вину.
В Израиле назвали размещение «Орешника» в Белоруссии смертным приговором
Бойцы в Курской области получат положенные выплаты — Путин
Российские военные получат выплаты за подбитую технику ВСУ
Свыше 2,5 тысячи подъездов отремонтировали в Подмосковье в 2024 году
Более 15 тыс человек прошли тренинги кадрового центра Подмосковья за год
Дом для переселения из аварийного жилья построили в поселке Деденево
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте