Экс-замминистра обороны Булгакова обвинили в создании преступной группы

Экс-заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, которого обвинили в мошенничестве, организовал преступную группу. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Журналисты ознакомились с судебными документами. В них написано, что Булгаков создал и возглавил банду, в состав которой вовлек знакомых и неустановленных лиц.

Ранее Басманный суд Москвы продлил Булгакову арест до 25 марта. Также меру пресечения продлили другим участникам дела — генеральному директору ООО «Нева-Балт СПб» Герману Яковлеву и военному пенсионеру Геннадию Селезневу. До этого суд арестовал счета Булгакова и его супруги.

Бывшего замминистра арестовали в июле 2024 года. Его подозревают в мошенничестве на более чем 49 миллионов рублей. Обвиняемый не признал вину.