Экс-замминистра энергетики задержали в Москве

В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По словам источника канала, показания против него дали задержанные летом фигуранты дела. Официального подтверждения информации пока нет.

Яновский занимал должность заместителя министра с 1998 по 2021 год. В разное время он курировал работу ТЭК, государственную политику в сфере энергетики, международное сотрудничество, угольную, сланцевую и торфяную промышленность.

Ранее в Рязани задержали бывшего регионального министра строительного комплекса, заподозрив в мошенничестве. Кроме того, с поличным задержали и посредника, который должен был передать 20 миллионов рублей.