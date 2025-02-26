Экс-замминистра Чалик стал фигурантом уголовного дела

Бывшего заместителя министра транспорта России Игоря Чалика задержали в рамках расследования уголовного дела о крупной растрате. Об этом сообщили «Известия» .

По месту жительства подозреваемого, в Минтрансе, Росавиации и ГосНИИ ГА прошли обыски. Самого Чалика задержали в квартире на Софийской набережной. После следственных действий его доставили в отдел для допроса, а затем поместили на 48 часов в изолятор временного содержания.

Следствие считает, что Чалик во втором и третьем кварталах 2024 года незаконно выписывал себе премии к зарплате в 750 тысяч рублей путем включения себя в списки поощренных и премированных работников. Чиновник определил размер премии в 740 тысяч рублей за апрель, май, июнь и сентябрь, а также в 1,2 миллиона рублей — за июль.

Всего же он присвоил 4,2 миллиона рублей, причинив ГосНИИ ГА особо крупный материальный ущерб. На допросе Чалик вину признал, но частично, не согласившись с озвученной суммой.

В четверг следователи направят в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения Чалика под стражу в СИЗО. Бывшему замминистра может грозить до 10 лет колонии.

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