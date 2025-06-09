СК арестовал имущество по делу о хищении

У экс-замглавы управления МО арестовали имущество более чем на 31 млн рублей

Следственный комитет арестовал имущество экс-замглавы управления Минобороны Олега Васенина по делу о хищении более 240 миллионов при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления ведомства.

«На имущество Васенина наложен арест на сумму более 31 миллиона рублей», — отметили в пресс-службе.

По версии следствия, подозреваемый совершил хищение государственного имущества в особо крупном размере.

В 2022 году он в ходе исполнения гособоронзаказа заключил многомиллионный контракт с ООО «Транслом» на оказание услуг по приемке вторичного сырья. Сторона обвинения полагает, что в 2022–2023 годах подозреваемый предоставил ложные документы о стоимости вторичного сырья и похитил из бюджета более 240 миллионов рублей.

Суд арестовал Васенина, Главное военное следственное управления СК контролирует расследование уголовного дела.

Ранее в хищении средств из бюджета обвинили севастопольского предпринимателя Виктора Бойчука. По версии следствия, он незаконно получил более 176 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа.