Экс-замглавы «Почты России» отправили в колонию на 3,5 года

Суд Москвы приговорил экс-топ менеджеров «Почты России» к 3 и 3,5 года колонии

В Симоновском суде Москвы огласили приговоры для бывших топ менеджеров «Почты России». Их признали виновными в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Там уточнили, что экс-заместителя генерального директора «Почты России» Сергея Емельченкова приговорили к трем с половиной года колонии общего режима. Ему также запретили два с половиной года работать на руководящих административных должностях.

Руководителя департамента управления IT-сервисами «Почты России» Андрея Синичкина суд отправил в колонию общего режима на три года, его также лишили на два года права занимать руководящие посты.

Ранее суд Москвы назначил 13 лет колонии строгого режима бывшему начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву. Его признали виновным в получении взяток и мошенничестве во время подготовки III Всемирных военных игр в Сочи.