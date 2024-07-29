Экс-начальнику ЦСКА Барышеву вынесли приговор по делу о коррупции

Обвиняемый в получении серии взяток и мошенничестве при подготовке III Всемирный военных игр в Сочи бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев получил 13 лет колонии строго режима. Об этом со ссылкой на пресс-службу Московского гарнизонного военного суда сообщил РБК .

В ходе рассмотрения дела суд признал Барышева виновным не только в уголовных делах, но также попытке побега. Также бывшего спортивного функционера лишили орденов Почета и Дружбы, звания полковника и запретили на 10 лет занимать лет занимать руководящие должности.

Еще один фигурант дела, занимавший пост заместителя начальника ЦСКА Андрей Хамазин получил девять лет условного срока. По данным РБК, его показания легли в основу обвинения Барышева.

«Коммерсант» со ссылкой на материалы дела напомнил, что Михаила Барышева задержали в ноябре 2018 года и сначала обвинили в получении взяток от предпринимателей, которые занимались поставками товаров и услуг на подготовке к III зимним Всемирным военным играм в Сочи в феврале 2017 года.

По версии следователей, спортивный функционер получил более 23 миллионов рублей за предоставление права на поставку мониторов, спортивной формы и транспорта. В рамках расследования криминалисты задержали руководителей компаний, но после дачи показаний на главного фигуранта уголовное дело против них прекратили.

Обвинение в мошенничестве появилось после того, как предоставившая транспорт на соревнованиях компания получила четыре миллиона рублей через фонд «Спортивные инициативы ЦСКА», который курировал Барышев. По версии следствия, деньги фирма получила за откат.

Кроме того бывшего руководителя ЦСКА обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями за раздачу премий своим подчиненным, а его протесты, что следователи долго тянут с расследованием дела попало под статью о побеге.

В ходе расследования уголовного дела за Барышева поручились три олимпийских чемпиона: легкоатлетка Татьяна Лебедева, борец Михаил Мамиашвили, бобслеист Дмитрий Труненков. Но их ходатайства не помогли. Своей вины спортивный функционер так и не признал.