Экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории объявили в розыск
МВД России объявило в розыск Тимофея Соболевского
Бывшего замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского объявили в розыск. Данные о нем появились в базе МВД России.
«Разыскивается по статье УК», — написано в карточке.
По какой именно — не указано.
Соболевский родился во Фрязине. Сейчас мужчине 46 лет. В 2015 году экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории переехал в США, сообщил источник РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты планируют новые публикации о якобы выявленных случаях допинга в российском спорте высших достижений, чтобы еще сильнее изолировать страну. Курировать этот проект должен беглый Тимофей Соболевский.
МВД также объявило в розыск политолога и публициста Федора Крашенинникова*. Мужчина уехал из России в Литву четыре года назад.
* Внесен Минюстом России в список физлиц-иноагентов.