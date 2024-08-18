Бывший замминистра обороны Иванов сдал загранпаспорт в отдел кадров
ТАСС: экс-замглавы Минобороны Иванов сдал загранпаспорт в отдел кадров
Обвиняемый в получении взятки бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов сдал загранпаспорта в отдел кадров. Об этом сообщил ТАСС, ознакомившийся с судебными документами.
В материалах дела уточнили, что фигурант и его адвокаты обращали внимание суда, что Иванов не собирается скрываться от следствия и давить на свидетелей.
«У него прочные социальные связи, заграничные паспорта находятся в отделе кадров по месту службы», — указали в постановлении Басманного суда Москвы о продлении срока ареста Иванову.
Бывший замминистра обороны находится под санкциями разных стран мира. Поэтому, как отметили в материалах дел, у него нет возможности уехать за границу. При этом суд решил, что при избрании более мягкой меры пресечения у Иванова появится реальная возможность скрыться от следствия.
Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Продление ареста бывшему замминистра обороны признали законным. Срок ареста Иванову продлили до 23 сентября.