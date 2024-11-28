Бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович, осужденный на пять лет колонии за мошенничество, вышел на свободу по УДО. Об этом сообщил ТАСС.
По словам источника агентства, Тагилстроевский районный суд рассмотрел и удовлетворил просьбу Гуровича об условно-досрочном освобождении. Прокуратура не стала обжаловать это решение.
Заключенный находился в колонии для бывших сотрудников правоохранительных и административных органов в Нижнем Тагиле. В заключении он провел меньше двух с половиной лет.
Ранее по УДО из колонии вышел совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский, которого в 2022 году осудили на восемь лет тюремного заключения. Решение об этом принял Кировский районный суд.
Экс-замглавы МЧС Гурович вышел на свободу по УДО
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