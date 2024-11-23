Фигурант дела о «Зимней вишне» вышел по УДО
Адвокат Трифонов: совладелец «Зимней вишни» Вишневский вышел из тюрьмы
Осужденный на восемь лет колонии совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский вышел на свободу. Адвокат Вадим Трифонов сообщил РИА «Новости», что прокуратура пыталась обжаловать его условно-досрочное освобождение.
«Томским областным судом отказано в удовлетворении жалобы прокуратуры на условно-досрочное освобождение Вишневского, принятое Кировским районный судом Томска. Вишневский освобожден от дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно», — сказал он.
Вишневский в октябре 2022 года получил восемь лет колонии и штраф на 21 миллион рублей, который впоследствии суд апелляционной инстанции увеличил до 70 миллионов. В январе 2024 года он перевелся из ИК-4 в Томске на принудительные работы в исправительный центр, а теперь вышел на свободу.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек. Вишневского признали виновным в даче взятки экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой за ввод здания с нарушениями при реконструкции.