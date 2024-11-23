Фигурант дела о «Зимней вишне» вышел по УДО

Осужденный на восемь лет колонии совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский вышел на свободу. Адвокат Вадим Трифонов сообщил РИА «Новости» , что прокуратура пыталась обжаловать его условно-досрочное освобождение.

«Томским областным судом отказано в удовлетворении жалобы прокуратуры на условно-досрочное освобождение Вишневского, принятое Кировским районный судом Томска. Вишневский освобожден от дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно», — сказал он.

Вишневский в октябре 2022 года получил восемь лет колонии и штраф на 21 миллион рублей, который впоследствии суд апелляционной инстанции увеличил до 70 миллионов. В январе 2024 года он перевелся из ИК-4 в Томске на принудительные работы в исправительный центр, а теперь вышел на свободу.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек. Вишневского признали виновным в даче взятки экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой за ввод здания с нарушениями при реконструкции.